Паспорта и медицина: Британия выделит деньги на поддержку украинцев из Крыма

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Проект должен облегчить крымчанам доступ к жизненно важным услугам

Великобритания выделит 168 тысяч фунтов стерлингов на реализацию проекта по улучшению жизни украинцев в оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Отмечается, что проект должен облегчить крымчанам доступ к жизненно важным услугам. Деньги должны пойти на поддержку местных властей в Херсонской области, благодаря чему жители оккупированного полуострова смогут посещать местные медучреждения и получать украинские паспорта.

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной в противодействии незаконной аннексии Крыма, и мы будем продолжать поддерживать тех, на чью жизнь повлияла необоснованная агрессия России. Россия пытается скрыть свои нарушения прав человека, препятствуя доступу международных наблюдателей в Крым. Но мы будем тесно сотрудничать с ООН и международными партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности", – заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

В то же время страна призвала Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных, которые содержатся в Крыму и РФ. "Их часто содержат в условиях переполненных камер и антисанитарии с отказом в оказании надлежащего лечения", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Федеральная служба безопасности РФ пришла с обысками в дома крымских татар. Родственникам следователи ФСБ заявили, что задержанным инкриминируют статью о организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности.

Впоследствии стало известно, что всех задержанных в оккупированном Крыму мусульман арестовали. Их будут держать в СИЗО до середины апреля.