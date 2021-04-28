"Пасхальное перемирие" на Донбассе: В ТКГ заявили о продолжении консультаций

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Сегодня состоялось заседание на уровне глав делегаций

На заседании 28 апреля члены Трехсторонней контактной группы не смогли договориться об установлении "пасхального перемирия" на Донбассе. Об этом сообщает в Telegram-канале украинская делегация в ТКГ.

"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны смогли существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия".

Кроме этого, стороны также договорились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны в ТКГ уже почти договорились о прекращении огня на Донбассе на время Пасхальных праздников.