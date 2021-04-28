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"Пасхальное перемирие" на Донбассе: В ТКГ заявили о продолжении консультаций

Фото из открытых источников

Сегодня состоялось заседание на уровне глав делегаций

На заседании 28 апреля члены Трехсторонней контактной группы не смогли договориться об установлении "пасхального перемирия" на Донбассе. Об этом сообщает в Telegram-канале украинская делегация в ТКГ. 

"Главной темой обсуждения стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего выступает наступление Пасхальных праздников", - говорится в сообщении. 

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Как отмечается, стороны смогли существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею установления "пасхального перемирия". 

Кроме этого, стороны также договорились продолжить работу по принятию дополнительных мер по совершенствованию механизма исключения нарушений режима прекращения огня.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны в ТКГ уже почти договорились о прекращении огня на Донбассе на время Пасхальных праздников. 

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