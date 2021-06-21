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ПАСЕ проведет срочные дебаты по Беларуси

Полукруг ПАСЕ во Дворце Европы wikipedia.org

Срочные дебаты запланированы на среду, 23 июня

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по вопросу: "Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе", передает "Укринформ".

Включение этого вопроса по срочной процедуре в повестку дня делегаты поддержали в понедельник, 21 июня, с началом работы летней сессии Ассамблеи.

Инициатором обсуждения ситуации в Беларуси выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Против проведения дебатов об угрозе ситуации в Беларуси всей Европе выступила только российская делегация. В то же время остальные парламентарии по результатам инициированного РФ голосования поддержали включение этого вопроса в повестку дня сессии.

После обсуждения, согласно регламенту, резолюция по этому вопросу приниматься не будет.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.

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