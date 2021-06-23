ПАСЕ приняла документ, которым признают преследование Россией крымских татар

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"За" резолюцию проголосовало 73 депутатов, против - 13, двое - воздержались

Парламентская ассамблея Совета Европы подавляющим большинством голосов приняла решение о положении крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Во время рассмотрения были поддержаны все поправки, которые предложили на заседании украинские депутаты, а также другие парламентарии. Во время дебатов против выступили сами россияне, а также один из представителей группы коммунистов/крайних левых.

Название документа изменили на "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму", автоматически признавая наличие таких нарушений. Россия в итоге отказалась от права предлагать изменения в этот документ.

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Среди прочего, ассамблеи предлагают признать, что власти РФ прибегают к "серьезным нарушениям в отношении крымских татар, включая убийства, насильственные исчезновения, которые так и не были расследованы".

При этом речь идет о нарушениях, происходящих как на территории Крыма, так и за его пределами. В частности, ПАСЕ считает незаконной практику перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы

Ассамблея признала, что российская оккупационная власть не расследует обвинения во внесудебных расправах, похищениях пытках и тому подобное в отношении крымских татар. Признается практика административного и юридического унижения крымских татар. Согласно тексту принятого решения ПАСЕ, среди прочего, ждет от России возобновления работы Меджлиса.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму ФСБ РФ провела обыски в семи домах крымских татар, во время чего задержали по меньшей мере пять человек.