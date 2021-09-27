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ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Полукруг ПАСЕ во Дворце Европы wikipedia.org

Украина должна провести новый конкурс

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно отклонила список украинских кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам людей. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека... Теперь украинской власти надо проводить новый конкурс", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Парламентская Ассамблея призвала страны-члены Совета Европы обеспечить полноценное участие лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в культурной, социальной и экономической жизни, а также по общественным делам государств, в которых они проживают.

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