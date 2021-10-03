У "Слуги народа" есть миллион вопросов к Разумкова, – Зеленский

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский УНІАН

Разумков как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем

Зеленский прокомментировал ситуацию о вероятном увольнении с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова. Трансляция пресконференции велась на странице "Слуги народа".

В понедельник "слуги" начнут процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Журналисты спросили у Зеленского, была ли это инициатива президента – смещение с должности Разумкова.

По словам Зеленского, Разумков как "слуга" должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем.

Президент подчеркнул, что Разумков отныне уже не является членом команды СН, а партийцы имеют к нему миллион вопросов.

"Партия имеет миллион вопросов, я вчера все их слышал, миллион вопросов к председателю Верховной Рады ... мы все понимаем, что на сегодня он не является членом этой команды, и он об этом говорит достаточно открыто", - сказал президент.

Новости по теме: "Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.