Отставка Кабмина пока не планируется: Стефанчук объяснил, почему

По словам спикера ВР, на повестке дня сейчас много важных законопроектов, которые требуют оперативного рассмотрения

По словам спикера парламента, в повестке дня ВР сейчас много важных законопроектов, требующих оперативного рассмотрения.

"Пока вопрос кадровых перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит. Я думаю, что стоять не будет, потому что у нас сейчас есть очень важные законопроекты. После того, как мы их примем, будут рассматриваться другие вопросы, возможно, и кадровые решения. По состоянию на сейчас, в Верховной Раде не находится ни одного представления о кадровых вопросах", – отметил Стефанчук.

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Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что, по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить четырех или пятерых министров, среди которых: вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко.

В свою очередь, председатель фракции монобольшинства Давид Арахамия проинформировал, что "Слуга народа" определится с новыми кандидатами на должности министров 18 октября.