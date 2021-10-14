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Отставка Кабмина пока не планируется: Стефанчук объяснил, почему

Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

По словам спикера ВР, на повестке дня сейчас много важных законопроектов, которые требуют оперативного рассмотрения

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что кадровые ротации в Кабинете министров в ближайшее время не состоятся. Об этом он сказал во время брифинга, передает Укринформ.
 
По словам спикера парламента, в повестке дня ВР сейчас много важных законопроектов, требующих оперативного рассмотрения.

"Пока вопрос кадровых перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит. Я думаю, что стоять не будет, потому что у нас сейчас есть очень важные законопроекты. После того, как мы их примем, будут рассматриваться другие вопросы, возможно, и кадровые решения. По состоянию на сейчас, в Верховной Раде не находится ни одного представления о кадровых вопросах", – отметил Стефанчук.

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Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что, по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить четырех или пятерых министров, среди которых: вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко.

В свою очередь, председатель фракции монобольшинства Давид Арахамия проинформировал, что "Слуга народа" определится с новыми кандидатами на должности министров 18 октября.

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