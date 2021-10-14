Отставка Кабмина пока не планируется: Стефанчук объяснил, почему
По словам спикера ВР, на повестке дня сейчас много важных законопроектов, которые требуют оперативного рассмотрения
"Пока вопрос кадровых перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит. Я думаю, что стоять не будет, потому что у нас сейчас есть очень важные законопроекты. После того, как мы их примем, будут рассматриваться другие вопросы, возможно, и кадровые решения. По состоянию на сейчас, в Верховной Раде не находится ни одного представления о кадровых вопросах", – отметил Стефанчук.
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что, по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить четырех или пятерых министров, среди которых: вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр соцполитики Марина Лазебная, министр обороны Андрей Таран, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский и первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко.
В свою очередь, председатель фракции монобольшинства Давид Арахамия проинформировал, что "Слуга народа" определится с новыми кандидатами на должности министров 18 октября.