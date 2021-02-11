Отменить или отложить: В ВР выступили против штрафов за нарушение "языкового закона"
Народные депутаты требуют отсрочить наказание или вообще отменить его
Депутаты монобольшинства подали в Верховную Раду два законопроекта против штрафов за нарушения "языкового закона". В документе №4638 предлагается отменить их, а в законе №4638-2 — отсрочить действие. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Так, законопроект №4638 предусматривает изъятие из статьи 57 Закона пункты о наложении штрафов за нарушение закона. Кроме того, предлагается разрешить бизнесу оспаривать в суде решение уполномоченного по защите государственного языка или его представителей, за нарушение закона в сфере применения государственного языка.
В законопроекте №4638-2 предлагается отсрочить штрафы на 1,5 года. Авторы документа отметили, что принятие закона облегчит условия ведения хозяйственной деятельности в условиях эпидемии коронавируса. Кроме того, отмечают инициаторы, законопроект унифицирует сроки вступления в силу норм закона, которые устанавливают штрафные санкции.
Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживание клиентов на украинском языке. Таким образом, все предприятия и организации (аптеки, кофейни, кафе, магазины, АЗС и интернет-магазины прочее) должны оказывать услуги на госязыке, а нарушителям закона грозит наказание.