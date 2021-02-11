Отменить или отложить: В ВР выступили против штрафов за нарушение "языкового закона"

Депутаты требуют отменить штрафы за нарушение "языкового закона" Фото из открытых источников

Народные депутаты требуют отсрочить наказание или вообще отменить его

Депутаты монобольшинства подали в Верховную Раду два законопроекта против штрафов за нарушения "языкового закона". В документе №4638 предлагается отменить их, а в законе №4638-2 — отсрочить действие. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, законопроект №4638 предусматривает изъятие из статьи 57 Закона пункты о наложении штрафов за нарушение закона. Кроме того, предлагается разрешить бизнесу оспаривать в суде решение уполномоченного по защите государственного языка или его представителей, за нарушение закона в сфере применения государственного языка.

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В законопроекте №4638-2 предлагается отсрочить штрафы на 1,5 года. Авторы документа отметили, что принятие закона облегчит условия ведения хозяйственной деятельности в условиях эпидемии коронавируса. Кроме того, отмечают инициаторы, законопроект унифицирует сроки вступления в силу норм закона, которые устанавливают штрафные санкции.

Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживание клиентов на украинском языке. Таким образом, все предприятия и организации (аптеки, кофейни, кафе, магазины, АЗС и интернет-магазины прочее) должны оказывать услуги на госязыке, а нарушителям закона грозит наказание.