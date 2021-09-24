Отмена закона об олигархах: В Верховной Раде зарегистрировали 12 постановлений

Верховная Рада

Депутаты объяснили свою позицию тем, что закон принят с грубым нарушением Регламента

В Верховной Раде зарегистрировано 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Об этом шла речь на сайте Рады.

Как отмечается, нардепы аргументируют свою позицию тем, что закон якобы был принят с грубым нарушением Регламента.

Известно, что авторами документов выступили народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Николай Княжицкий, Михаил Бондарь, Олег Синютка, Владимир Вятрович, Ирина Фриз, Ростислав Павленко, Мария Ионова.

Кроме этого, аналогичный проект постановления №5599 – П11 зарегистрировали народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко и Юрий Загородний.

Тогда депутаты рассматривали законопроект постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 регламента Верховной Рады.

А Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) из-за коллизии правок.

Также комитет рекомендует изложить статью 5 закона в редакции, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Его поддержали 279 парламентариев.