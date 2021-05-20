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Отмена санкций против "Северного потока-2" станет проигрышем Байдена, - Зеленский

Фото из открытых источников

Путин может надавить на Байдена во время личной встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отмену санкций США против "Северного потока-2" и заявил, что такой шаг станет личным проигрышем американского президента Джо Байдена. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает "РБК-Украина". 

По мнению главы государства, существует риск, что после разговора Байдена и президента РФ Владимира Путина, США отменят санкции против "Северного потока-2".

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"Есть большой риск, что они могут надавить на США, чтобы снять санкции. Я считаю, что это будет проигрыш США, лично Байдена. Я это говорю открыто. Это будет серьезная геополитическая победа России", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена приостанавливает санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

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