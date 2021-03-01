"Отлавливать не будут": В "Слуге народа" объяснили, как будет работать новый закон по ведению учета призывников

Глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич Фото из открытых источников

В случае обострения ситуации, будут привлекаться резервисты

В "Слуге народа" заверили, что в соответствии с законопроектом №3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" будут призывать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом во время брифинга сообщил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает Pavlovsky News.

"Законопроект касается введения нового вида службы, который предусматривает контракты с резервистами оперативного резерва ... Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушение границ государства, привлечь уже имеющийся резерв", - отметил он.

По словам Завитневича, будут призывать только тех, кто имеет боевой опыт и уже проходил службу. Поэтому мобилизация и формирование оперативного резерва существенно отличаются.

Кроме этого чиновник добавил, что законопроект предлагает реформировать местные органы военного управления путем создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также он отметил, что документ будет предусматривать совершенствование порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в частности ведение воинского учета резервистов.

"Будет внедрен электронный программный продукт, одобренный в конце 2019 года, - это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - уточнил нардеп.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". В соответствии с ним призыв будет проведен в течение апреля – июня и в течение октября – декабря 2021 года.