Откровенная политическая расправа: Депутат Госдумы РФ Новиков прокомментировал продление домашнего ареста Виктору Медведчуку

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 9.07.21 112ua.tv

"Откровенная политическая расправа, очень далекая от нормальных правовых процедур, от "европейских ценностей", далекая от совести и от интересов украинского народа", — так оценивает первый заместитель председателя думского комитета по международным делам РФ Дмитрий Новиков продление домашнего ареста Виктору Медведчуку, передает "Свободная пресса".

Как отмечает парламентарий, в Украине продолжается зачистка политического пространства — под репрессии попадают все, кто занимают здравую позицию по ключевым вопросам, которые интересуют сам украинский народ.

"Надо понимать, я сам всегда это подчеркиваю, что Виктор Медведчук не является пророссийским политиком. Я не могу назвать никаких крупных его заявлений, которые бы свидетельствовали о том, что он пророссийский политик. Медведчук — политик проукраинский, но трезво оценивающий обстановку и понимающий, что будущее Украины, достойное будущее украинского народа возможно лишь при выстраивании нормальных, добрососедских отношений с Россией, потому что мы всегда жили в одном культурном пространстве и было бы дикостью его разрывать", — указывает парламентарий.

По мнению Дмитрия Новикова, у наших стран до сих пор колоссальные, и пока еще не до конца порванные интеграционные связи.

"Будет страдать экономика обеих стран, если мы не будем это учитывать, не будем использовать наработки прошлых поколений, которые могли бы помогать формировать экономические стимулы для развития наших экономик на фоне очень сложного процесса в мире", — отмечает он.

Как напоминает депутат, с одной стороны, есть экономический кризис. Но есть и динамично развивающиеся государства, которые идут вперед и их темпы роста велики. "И остаться на обочине, быть отброшенными в прошлый, или позапрошлый век совсем бы не хотелось. Но добиться этого можно, только если и Россия, и Украина будут обеспечивать экономическую интеграцию, а не разрушать связи. Это было бы правильно, и соответствовало бы интересам украинского народа. Но власти в Киеве реализуют другие проекты, другие планы, которые связаны не с интересами украинцев, а с интересами глобальной политической элиты, которая конструирует мир под себя", — подчеркивает Дмитрий Новиков.

По оценке парламентария, у названной им политической элиты есть свой сценарий для Украины, а потому они хотели бы превратить эту страну в плацдарм для реализации антироссийских планов.

"Медведчук — человек, который понимает интересы украинского народа, который не стесняется говорить о проблемах. Но никто не отменял политической борьбы, никто, к сожалению, не отменял таких вещей, как клише, как мифотворчество, как клеймение своих оппонентов. И оппоненты Медведчука этим сегодня активно занимаются, переведя свои действия в псевдоправовую плоскость", — полагает парламентарий.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева продлил домашний арест на два месяца главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.