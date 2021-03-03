Отчет ГБР, исчисление времени и приватизация: Что на повестке дня Рады

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Среди прочего на повестке дня стоит вопрос об энергетической эффективности

Сегодня, 3 марта состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Верховной Рады Украины ІХ созыва, на котором планируется заслушать отчет о деятельности Государственного бюро расследований и ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, народные депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты, среди которых:

"Об исчислении времени в Украине", № 4201 и 4201-1;

"О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", № 4020, 4020-1, 4020-2, 4020-3;

"О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", № 4351, 4351-1, 4351-2;

"О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола", № 3427;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты детей от наблюдения за охотой", № 3563;

"Об энергетической эффективности", № 4507.

Также, повторно в первом чтении планируется рассмотреть:

доработанный законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины", № 3711-д;

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных гарантий прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", № 3033а и 3033а-1.

Среди законопроектов запланированных к рассмотрению во втором чтении:

"О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", № 3048;

"О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины", № 2289.

Кроме того, в повестке дня Рады на 3 марта – ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре в парламенте появится сенсорная кнопка для голосования, что поможет бороться с кнопкодавством.

В Раде уже провели тестирование кнопки, которая будет блокировать возможность голосования за другого человека. Накануне, 2 марта, нардепы ее впервые испытали.