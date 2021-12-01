От "налогового" закона пострадает 300 тыс. фермеров, - президент Ассоциации землевладельцев

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Принятый во втором чтении закон 5600 увеличит налогообложение землевладельцев, что приведёт к росту цен на продукты и продаже фермерами земельных участков. Об этом рассказывает президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич, пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

Согласно редакции документа ко второму чтению, фермеры с участками более 0,5 га обязаны будут платить 5% от нормативной оценки земли, примерно 1,5 тыс. гривен. А также - уплачивать 18% налога с продукции, произведённой на участке, если ее стоимость составляет более 12 минимальных зарплат за год. По состоянию на 2021 году речь о пороге в 72 тысяч гривен, в 2022 году предельная сумма увеличится до 78 тыс. грн.

"Условно, если человек на своих 2 га производит 10 тонн пшеницы, он попадает под эту категорию налогообложения хозяйственников. Сначала она составляла 600 тысяч человек, а на сегодня - около 300 тысяч. Для большинства из этих 300 тысяч семей, то есть около миллиона граждан, урон будет непосильным", - говорит эксперт в комментарии 112ua.tv.

Иван Томич подчеркивает: 72 тысячи, о которых идёт речь в законе, это не чистая прибыль. При производстве продукции на такую сумму чистый доход гораздо скромнее.

"Посмотрите, какие цены на минеральные удобрения. Они космические, выросли в 4 раза. Энергоносители растут. Разделите эти 72 тыс. на 12 месяцев, вычтите траты, и у вас получится мизер, которого хватит для жизни только на грани выживания. Авторы закона - люди, далекие от реального состояния жизни мелких производителей, жизни в селе", - комментирует он.

Томич ожидает, что фермеры будут вынуждены заложить рост налогов в цены на потребительском рынке. Особенно, по мнению эксперта, подорожать может продукция животного происхождения.

Также Иван Томич прогнозирует, что фермеры будут избавляться от своей земли за бесценок, лишь бы не иметь обременения для оплаты налогов. Миграционный тренд усилится.

Напомним, что закон № 5600 называют антиолигархическим, хотя за этим названием прячется повышение налогов, которое коснется и рядовых граждан в части стоимости недвижимости, автомобилей, услуг связи.

Детальнее об изменении налогообложения читайте в материале "Новый способ оплатить "Большое строительство". Украинцам повысили налоги через законопроект № 5600".