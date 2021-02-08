Основную программу для Украины написал МВФ, – Елена Лукаш

Елена Лукаш Скриншот видео

Отказ от выполнения предвыборной программы "Слуги народа" и ее изменения – это прямой обман избирателей, говорит юрист

Основную программу для Украины написал Международный валютный фонд. Если что-то непонятно – следует читать страницу в Твиттер посольства США, там и будет главная программа.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья студии прокомментировала информацию о съезде партии "Слуга народа", который должен состояться в среду, и вероятной смене партийной идеологии. Елена Лукаш считает, что отказ от выполнения своей предвыборной программы и ее изменения – это прямой обман избирателей.

"Вам мандат политический давали под определенную программу и под, конечно, ненависть, к Петру Алексеевичу, но формально программа была зарегистрирована. Сейчас вы ее меняете. Но на самом деле я бы тут вообще не обращала внимания на всю ту шелуху, на все программы. Основную программу нам написал МВФ, и она точно не "секси". Она напоминает другое действие пинального характера, которое производит власть с Украиной", – сказала юрист.

Елена Лукаш резюмировала: "Главная программа у нас написана МВФ, и если вам что-то непонятно, читайте Твиттер посольства США, там и будет основная программа. Все остальное – это шелуха, что бы они не сказали, это все неважно. Решают не они".

Как заявлял глава Национального банка Кирилл Шевченко, Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специального финансового суда.

Напомним, после блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK вещание телеканалов в эфире можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: