Оружие России: Зеленский объяснил, как РФ использует "Северный поток-2"

В результате его запуска может произойти рост цен на газ для украинских потребителей

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, как именно Москва использует "Северный поток-2" и как его применение может отразиться на украинцах. Об этом сообщает Офис президента .

"Северный поток-2" - это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену.

В современном мире необязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", - отметил Зеленский.

По его словам, в результате запуска "Северного потока-2" может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку по украинскому трубопроводу будет транспортироваться меньше топлива.

В частности глава государства считает, что Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода.

"Технически мы даже смогли бы транспортировать "зеленый" водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале", - уточнил он.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе ее визита в Украину обсудят гарантии после запуска российского газопровода "Северный поток-2".