ОПЗЖ: Зе-власть уничтожает независимость судов, используя для осуществления репрессий правоохранительные органы

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Власть Зеленского продолжает наступление на систему правосудия. После беспрецедентного давления на судей Конституционного Суда и попытки досрочно прекратить их полномочия, в свете саботажа решений КСУ и подстрекательства к этому же народных депутатов Украины, власть запустила репрессивную машину уже против всей судебной системы Украины.

Президент, как гарант Конституции Украины, должен олицетворять уважение к Основному Закону, правам и свободам граждан, решениям Конституционного Суда и Верховного Суда, принятым именем Украины.

Между тем глава государства, пролоббировав антиконституционные законы, присвоил не свойственные ему функции и полномочия исполнительной власти и пытается реализовать, по сути, навязанный обществу и государству внешний вектор управления в ущерб территориальному суверенитету и национальной безопасности.

Подменив собой исполнительную власть (Кабмин), Президент издает циркуляры и инициирует законопроекты, однозначно свидетельствующие о формировании диктаторской системы управления, с целью обеспечить реализацию и применение неконституционных и антинациональных законов, которые создают реальные угрозы существованию государственности в целом.

Именно после принятия Конституционным Судом ряда решений о неконституционности инициируемых Зеленским законов были приняты указы Президента, по сути, о прекращении функционирования КСУ и лишении народа Украины, как учредителя власти, возможности защищать свои интересы и восстанавливать справедливость. То есть по указу Президента деятельность судей Конституционного Суда без каких-либо правовых оснований была прекращена. В это же время Президентом Украины неконституционным способом, в том числе путем отмены президентского указа, были прекращены полномочия судьи КСУ.

Верховный Суд своим решением указ Президента отменил и признал его неконституционным, тем самым восстановил полномочия судьи КСУ.

За это решение Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого. Более того, представитель правоохранительных органов даже не скрывает, что указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства". А значит, продолжается давление на судей, и его единственная цель – принятие противоправного решения, которое устроило бы Офис Президента Украины.

Норма Конституции предопределяет обязательность исполнения решений КСУ и Верховного Суда, между тем, не без вмешательства Банковой, правоохранительные органы возбуждают уголовное производство в отношении судей Верховного Суда, принявших решение об отмене неконституционных актов Президента. Дно правовой системы пробито, правовой беспредел и нигилизм главы государства и его команды, по сути, имеют квалифицирующие признаки уголовно наказуемых деяний и должны получить надлежащую оценку в украинском обществе и с точки зрения международного права.

Антиконституционная деятельность команды Президента по принятию незаконных решений и законодательных актов, в том числе и так называемого земельного закона, привела к конституционному кризису с признаками конституционного переворота, цель которого ‒ узурпация власти и формирование единоличной диктатуры.

Суды фактически стали заложниками Президента Зеленского и его окружения, пытающихся построить в Украине тоталитарный режим и отдающих контроль над системой правосудия своим западным кураторам. Лучший пример тому – закон о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, в состав которых вводятся "международные эксперты", получающие приоритетное право назначения "нужных" судей. Это ставит крест на независимости судебной системы Украины и отдает ее под контроль тем, кто уже сегодня диктует свои правила игры украинской власти.

Но, похоже, власти Зеленского и его западным хозяевам мало этого инструмента. С помощью карманных правоохранительных органов, создание которых было пролоббировано ранее все теми же международными лоббистами, они создают инструмент террора против неугодных судей.

Террор против судей Верховного Суда и Конституционного Суда призван поставить крест на независимости судебной власти, что противоречит Конституции Украины. Используя парламентское большинство, глава государства преднамеренно самоустраняется от соблюдения принципа конституционности по обеспечению основополагающего принципа разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную (статья 6 Конституции Украины). Статья 126 Конституции Украины прямо указывает: "Независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судей каким бы то ни было образом запрещается".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о недопустимости организации властью уголовного преследования судей за принятие справедливых и независимых решений. Заявляем, что такая практика имеет целью запугать представителей судейского корпуса и в первую очередь добиться вынесения судьями политически мотивированных, безосновательных и неправовых приговоров политическим противникам власти, подвергающимся преследованию за их убеждения. Фактически уничтожая независимую судебную ветвь власти, Зеленский устанавливает в Украине диктатуру и идет по пути узурпации власти и организации системы политического террора.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"