ОПЗЖ выдвигает Артема Марчевского кандидатом в народные депутаты по 50-му округу

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" определилась с кандидатом для участия в довыборах по избирательному округу №50. Им стал генеральный продюсер телеканала "112 Украина" и руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ - Артем Марчевский, передает пресс-служба политсилы.



Соответствующее решение было принято на XXIV Съезде политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".



В своём обращении Марчевский поблагодарил партию за возможность менять страну к лучшему и обратился к избирателям.



"Сегодня на съезде партии Оппозиционная платформа - За Жизнь! делегаты единогласно поддержали мою кандидатуру для участия на довыборах по 50 округу, которые состоятся 28 марта 2021 года. Благодарен за поддержку и возможность менять страну к лучшему. Приложу все усилия, чтобы достойно провести кампанию и одержать победу!

А жителям округа обещаю до последнего вздоха отстаивать интересы всех и каждого! Вперёд к победе! За нами правда и огромная поддержка!" - заявил Марчевский.



Промежуточные выборы народного депутата в избирательном округе №50 (Донецкая обл.) состоятся 28 марта 2021 г.



В округ входят города Покровск, Доброполье, Мирноград, а так же населенные пункты Святогоровка, Викторовка, Нововикторовка, Новоукраинка, Светлое, Красноярское, Шевченко, Новый Донбасс, Криворожье, Зеленое, Новокриворожье, Завидово-Борзенко, Завидово-Кудашево, Новофедоровка, Рокша, Золотой Колодец, Веселое, Кучеров Яр, Лидино, Марьевка, Новотроицкое, Петровка, Красноподолье, Матяшево, Новогришино, Анновка, Кутузовка, Рубежное, Коптево, Владимировка, Панковка, Шахово, Торецкое, Никоноровка, Бойковка, Вольное, Дорожное, Ивановка, Маяк, Новое Шахово, Суворово, Шиловка, Василевка, Гулево, Мирное, Лиман, Новоалександровка, Петровское, Юрьевка, Камянка, Нововодное, Благодать, Весна, Весёлое Поле, Первомайской, Белицкое, Водянское, Белозеоское, Новодонецкое, Родинское и др.