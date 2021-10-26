ОПЗЖ: Власть Зеленского превратила вандализм и ненависть в национальную идею для Украины

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Демонтаж копии ордена Отечественной войны на военном мемориале "Марсово поле" во Львове – это очередная поддерживаемая властью дерзкая, демонстративная и показательная попытка уничтожить всякое упоминание о Великой Отечественной войне.

Сегодня в Украине искаженная трактовка исторических событий, отказ от памяти о героях Великой Отечественной, обесценивание их подвига в борьбе з фашизмом возведены в ранг государственной политики. Совет национальной безопасности и обороны запрещает использовать само название "Великая Отечественная война", а региональные власти демонтируют не только памятные знаки советского периода, но и военную символику, памятники павшим воинам. В том же Львове недавно снесли Мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной, а на прошлой неделе мэр Андрей Садовой поглумился над памятью Героя Советского Союза Николая Кузнецова, предложив обменять его прах на украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в РФ. Теперь неугодной стала уже и масштабная копия Звезды Победы, которая была центральным элементом мемориала "Марсово поле".

В Полтавской области вандалы уничтожили памятник Чапаеву, осквернены и разрушены еще два памятника ‒ комсомольцам и советскому генералу Ивану Третьяку. Очевидная согласованность этих действий говорит о том, что вандалы действуют скоординированно и нагло, более того, они уверены в своей безнаказанности.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что такая политика украинской власти ‒ это оскорбление памяти о подвиге миллионов украинцев, воевавших в рядах Советской армии в годы Великой Отечественной войны и отдавших жизнь за Великую Победу. Это насильственное уничтожение исторической памяти украинского народа, неприкрытое проявление тоталитарной идеологии. И самое страшное, что это несет угрозу героизации нацистских преступников и распространения подобной практики на другие города нашей страны.

Но как бы власти ни пытались сегодня замолчать те трагические события, какими бы циничными ни были действия тех, кто разворовывает и распродает наследие настоящих героев нашей страны, "Оппозиционная платформа – За жизнь" не позволит исказить историческую память о Великой Отечественной войне и обесценить вклад павших в борьбе с фашизмом и нацизмом. Именно с этой целью нашей партией было создано общественное движение "Украинский фронт защиты исторической памяти" и именно его активисты вместе с членами и сторонниками нашей политсилы продолжат защищать историческую память украинского народа ‒ память о подвиге Великой Победы и о тех, кто ценой собственной жизни отстоял мир для нашей многонациональной страны.

И эта наша позиция является единственной разумной альтернативой политике власти Зеленского, у которой не осталось ничего святого, ‒ политике беззакония, ненависти, насилия и вандализма, возводимых в ранг национальной идеи.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"