ОПЗЖ рекомендует "Слуге народа" поскорее избавиться от безграмотного хайпера Малюськи

ОПЗЖ

Денис Малюська, как и многие другие в нынешнем правительстве, – человек безграмотный и случайный. В Кабмин попал по "квоте" бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, как его личный друг. После отставки товарища не захотел уходить с "хлебного места" и задержался в правительстве Шмыгаля.

Известен министр Малюська стал из-за психически неадекватного поведения и своих ненормальных идей.

После очередного выхода к прессе этого фейк-министра у "Оппозиционной платформы – За жизнь" для него два сообщения.

Во-первых, отождествление демократии и незаконных решений СНБО неприемлемо, поскольку в основе демократии лежит принцип верховенства права, а решения СНБО ему прямо противоречат.

И, во-вторых, рекомендуем поскорее благоустроить тюрьму в Киеве, поскольку после окончания нынешней каденции вам придётся некоторое время там пробыть за грубые нарушения целого ряда статей уголовного кодекса.

Мы также обращаемся к коллегам-депутатам из фракции "Слуга народа": не позорьтесь, увольте эту безграмотную и неадекватную пародию на министра юстиции.