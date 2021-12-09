ОПЗЖ: Путь к миру – это выполнение Минских соглашений и Парижских договоренностей Нормандской четверки

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Заявление партии к годовщине встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

Прошло два года с момента встречи Нормандской четверки в Париже. На этом саммите лидеры Украины, Германии, России и Франции подтвердили приверженность Минским соглашениям, договорились о реализации "формулы Штайнмайера". Это дало реальный шанс на прорыв в мирном урегулировании, на который надеялась вся страна. Люди верили, что Зе-власть выполнит свое обещание и приведет Украину к миру. Конфликт будет остановлен. Донбасс вернется в Украину. Восстановятся экономические связи, и кризис будет преодолен.

Сегодня мы видим, что время было потрачено впустую. У провластного монобольшинства не нашлось времени для работы над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Вместо них принимались откровенно провокационные и деструктивные решения, которые только усиливали напряженность. Это, в первую очередь, дискриминационные языковые законы, законы о коренных народах, ограничивающие права русскоязычных украинцев. Одновременно власть развернула политические репрессии против "Оппозиционной платформы – За жизнь" — единственной политической силы, выступающей за мирное урегулирование.

Прямые контакты между лидерами Украины и России были прерваны. Переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы оказался в тупике. На линии соприкосновения вновь начались перестрелки. Ухудшилась ситуация в истощенной национальной экономике. Украинская власть полностью потеряла инициативу и оказалась в роли пассивного наблюдателя, который только ждет сообщений партнеров о ходе мирных переговоров.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" поддерживает усилия международного сообщества, направленные на прекращение конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений. В том числе, начавшиеся дипломатические контакты между президентами США и России. Взаимодействие в рамках Нормандского формата, диалог между Россией и США может помочь возвращению мира в Украину.

Вместе с тем мы считаем, что самую активную позицию в мирном урегулировании должна занять украинская сторона. Необходимо продемонстрировать практическое стремление к миру. Выполнить то, о чем договорились на саммите Нормандской четверки в Париже, пункт за пунктом реализовывать Минские соглашения. Утвердить Закон об амнистии. Разработать и согласовать в рамках ТКГ Законы об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особенностях местного самоуправления, конституционные положения о статусе Донбасса. Все эти пункты - это то, что согласилась сделать Украина для мирного урегулирования.

Мир - был и остается главным требованием украинского народа! Власть должна выполнить волю народа или уйти в отставку!