ОПЗЖ: Призывы Потураева к расстрелу оппозиции нашли питательную среду у фашиствующих радикалов – "Нацкорпус" ворвался в Черкасский облсовет

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Призывы к физическому уничтожению партийцев "Оппозиционной платформы – За жизнь" главой парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Н. Потураевым нашли питательную среду у черкасских национал-радикалов. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Неонацисты и прочий уличный сброд под предводительством В. Кухарчука, в очередной раз собравшись в стаи, восприняв призыв потураевской идеологии о расправе с оппозицией, в тот же день ворвались в рабочий кабинет депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Черкасского областного совета Владимира Доманского, прибегнув к реальным угрозам его жизни и здоровью, унижая честь и достоинство, потребовали прекратить организационную деятельность Доманского как исполняющего обязанности председателя Черкасского облсовета. Своими хулиганскими действиями национал-радикалы сорвали деятельность комиссии по кадровому обеспечению представительских органов власти, оскорбляя и призывая к расправе над Доманским. Также угрозы звучали в адрес руководства "Оппозиционной платформы – За жизнь" и партии в целом", – отмечается в нем.

При этом добавляется, что для Украины становится обыденностью, когда радикалы, нацисты и прочие субъекты политического мародёрства при полном попустительстве власти и правоохранительных органов занимаются запугиваниями и политическим террором. Более того, эти действия являются частью спланированной и проводимой властью атаки на оппозицию в Украине. Они направлены против крайне неудобной для власти партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и совершаются в поддержку различных карманных "проектов" власти Зеленского, которые делают вид, что собираются стать пророками и вершителями судьбы страны.

"Разве не без участия власти указанные группировки Черкасс прибегают к запугиванию, террору и политическому мародёрству, что носит системный характер, но между тем правоохранительные органы безмолвствуют и не принимают надлежащих мер. На что достоверно указывают повторяющиеся "набеги" этой группы лиц на помещения органов областного и городского самоуправления, избиения депутатов в зале сессионного заседания представительского органа, как это случилось 19.02.2021 года с депутатом от ОПЗЖ О. Олененко. Офисом генерального прокурора и полицейскими структурами на этот счет никаких действий по завершению досудебного следствия не проводится. Такая безнаказанность и лежит в основе рецидива фактов кровавой расправы в отношении депутатов местных советов Черкасской области, что имеет место после выборов в местные советы.

Вся ответственность за нападения на депутатов ОПЗЖ целиком и полностью лежит на провластной фракции и подобных "потураевых", фактически отдающих приказ "Нацкорпусу" и другим национал-радикалам на физическую расправу с неугодными. Маховик террора, запущенный Зе-командой после закрытия независимых телеканалов и фабрикации уголовных дел против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и партии в целом, набирает обороты, а власть использует всякого рода "нацкорпиков", как черный нал для подавления свободы мировоззрения и многогранности идеологии граждан страны. Убедившись, что власть поощряет беззаконие, попрание норм Конституции и человеческой морали, представители организаций фашиствующего толка почувствовали полную безнаказанность и с развязанными руками развернули травлю оппозиции, о чем свидетельствуют рецидивирующие факты преступных действий таких группировок", – отметили в партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленного расследования преступного вмешательства в работу Черкасского облсовета, а также в деятельность депутатов органов местного самоуправления по препятствованию выполнения возложенных на них функций и привлечения к ответственности всех причастных к нападению на депутатов. "Мы призываем правоохранительные органы прекратить потворствовать своре обезумевших уличных бандитов, защитить законный выбор украинского народа и не допустить развития эмбриона нацистского и фашистского отребья в Украине, где Основной Закон провозглашает государство Украина, как демократическое и правовое государство", – резюмируется в заявлении.