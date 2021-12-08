ОПЗЖ: Предвзятые и необоснованные претензии НАПК к декларации Виктора Медведчука – один из элементов продолжающегося незаконного преследования и политических репрессий

ОПЗЖ

НАПК включилось в запущенный Офисом Президента и СНБО процесс давления на оппозицию, избрав объектом своих необоснованных нападок народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Сегодня, 8 декабря 2021 года, на официальном веб-сайте НАПК была размещена справка о результатах проведения полной проверки декларации Виктора Медведчука за 2020 год. По мнению агентства, Виктор Медведчук в своей декларации за прошлый год указал недостоверную информацию относительно дома, земельного участка, а также нескольких автомобилей.

Совершенно очевидно, что выводы антикоррупционеров в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" абсолютно беспочвенны, а их претензии – политически мотивированны. Якобы политик хоть и указал все эти объекты в своей декларации за прошлый год (то есть он их не скрывал), но, по мнению НАПК, совершил "тяжкий грех", не указав стоимость этого имущества.

Но абсурдность ситуации заключается в том, что имущество было приобретено Виктором Медведчуком задолго до избрания его народным депутатом Украины в 2019 году. Например, автомобили приобретались по доверенности через его представителей с 2014-го по 2018 год. Дом был куплен в 2003 году, земельный участок – в 2007 году.

Справка и вывод НАПК противоречат Закону Украины "О противодействии коррупции", разъяснениям самого НАПК, а главное – здравому смыслу, так как Виктор Медведчук задекларировал все принадлежащее ему имущество, что и подтверждено результатами полной проверки декларации за 2020 год, проведенной НАПК. А попытка раздуть сенсацию из этой высосанной из пальца претензии свидетельствует лишь о желании имитировать бурную деятельность, очернить репутацию известного политика и подыграть украинской власти, пытающейся любыми методами расправиться с Виктором Медведчуком.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает данный выпад со стороны НАПК как неприкрытую попытку давления на народного депутата и председателя Политсовета крупнейшей оппозиционной политической силы страны. Не вызывает никаких сомнений, что агентство по указке Банковой пытается со своей стороны сфальсифицировать очередные обвинения в адрес Виктора Медведчука ‒ так же, как это ранее преступно делали сотрудники СБУ и органов прокуратуры.

Мы требуем от НАПК исходить в своей деятельности из требований закона, а не из незаконных и преступных указаний из Офиса Президента. Неправдивость утверждений НАПК не вызывает никаких сомнений и лишь служит подтверждением того, что орган, функционирующий за средства украинских налогоплательщиков, вместо реальной работы по выявлению многочисленных коррупционеров в ближайшем окружении Президента Зеленского и его команды, пытается исполнять функции карательной машины для расправы с неугодными.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что предвзятость и безосновательность вышеуказанных выводов НАПК будет доказана в установленном порядке. А сам факт преследования оппозиции по совершенно надуманным обвинениям уже и со стороны антикоррупционных органов может свидетельствовать о том, что в собственной агонии власть пытается отыскать хоть какие-то объяснения и оправдания своей преступной деятельности с целью расправы над Виктором Медведчуком и партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"