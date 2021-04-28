ОПЗЖ: Политическая расправа над учеными и преподавателями ‒ новый уровень преступного беззакония власти Зеленского

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть Зеленского продолжает политический террор против депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также украинских граждан, профессионально и ответственно выполняющих свою работу. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Как отмечается, после защиты народным депутатом Украины Ильей Кивой кандидатской диссертации информационные киллеры развернули кампанию инсинуаций не только против него, но и против ученых, имевших отношение к защите этой диссертации.

Сегодня по прямому указанию Зеленского увольняют с занимаемых должностей ректора Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины, доктора наук в сфере государственного управления, профессора Радмилу Войтович и научного руководителя Ильи Кивы, первого заместителя директора Центра исследований проблем публичного управления, профессора Владимира Гурковского.

Как и во многих других случаях, эти действия осуществляются без всякого правового обоснования, цинично и грязно, без учета потребностей и интересов научного сообщества, на основании обращений политиканов местечкового уровня и информационных провокаторов грантового толка, которые в научной деятельности разбираются как свинья в апельсинах.

Власть Зеленского развернула кампанию травли против неугодных преподавателей и ученых, руками национал-радикалов и грантоедов расправляясь с теми, кто позволяет себе иметь собственное мнение и отстаивать его. Зеленский и его окружение под внешним управлением западных хозяев взяли курс на окончательное уничтожение высшей школы в Украине, ее научного потенциала и на полную деинтеллектуализацию нашей страны.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что прямое и разрушительное вмешательство в научную деятельность со стороны преступной, профнепригодной и некомпетентной власти является следствием полной безнаказанности и правового нигилизма Зеленского и его окружения, позволяющих себе внесудебное преследование оппозиции, уничтожение свободы слова, рейдерский захват предприятий и составление на коррупционной основе инквизиторских списков неугодных.