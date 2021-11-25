ОПЗЖ: Очередное продление действия нынешнего закона об особом статусе Донбасса – это очковтирательство власти, не желающей урегулировать конфликт на Донбассе

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вместо того чтобы заложить законодательный фундамент для мирного разрешения конфликта на востоке Украины, власть лишь создает видимость такой работы и всячески оттягивает решение этого важнейшего для страны вопроса. А внесение в Верховную Раду законопроекта об очередном продлении на год действия статьи 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" ‒ прямое подтверждение нежелания Киева выполнять взятые на себя обязательства. Это формальность и полумера, которая не решает проблему, а лишь подтверждает отсутствие у власти политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не единожды заявляла, что только полное выполнение Минских соглашений, включая имплементацию в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, согласованной еще в 2016 году лидерами стран "нормандской четверки", способно вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Эти же обязательства официальный Киев подтвердил на саммите лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года, однако дальше обещаний власть до сих пор так и не продвинулась.

Напоминаем, что еще 22 ноября 2019 года фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала в парламенте законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2491) ‒ документ, предполагающий внесение изменений в преамбулу и статьи 1, 2 и 10 Закона Украины "Об особом порядке…", имплементирующий "формулу Штайнмайера", как это и предусмотрено международными договоренностями, и закрепляющий особый статус для неподконтрольных территорий на постоянной основе. Однако этот законопроект так и не был принят, что лишь подтверждает нежелание главы государства и провластной фракции в Верховной Раде обеспечить наконец мир на востоке Украины. Кроме этого, "Оппозиционной платформой – За жизнь" разработан и представлен широкой общественности План-концепция урегулирования кризиса на юго-востоке Украины путем поэтапного создания условий для реализации Минских соглашений. Однако все наработки и предложения нашей политической силы, предусматривающие реальные шаги для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, игнорируются или даже блокируются действующей украинской властью.

Более того, активность на линии соприкосновения нарастает, а США продолжают вооружать Украину, поддерживать воинственную риторику и подпитывать милитаристские настроения. Это может значить, что у Вашингтона есть другое видение того, как должен быть решен конфликт на Донбассе. Но такой сценарий обернется катастрофой для Украины и будет худшим из всех возможных для нашего народа.

Пока президент Зеленский со товарищи занимаются очковтирательством и врут о желании принести мир в Украину, пока власть озабочена преследованием оппозиции с целью отвлечь внимание граждан от наиболее болезненных проблем в стране и затмить искусственно раздутыми сенсациями собственные коррупционные скандалы, Украина продолжает погружаться в глубочайший социально-экономический кризис, а на Донбассе гибнут люди.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает главу государства прекратить преступления против собственного народа, проявить политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Донбассе и взять наконец на себя ответственность за страну и ее граждан. Мы требуем немедленного выполнения украинской стороной взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений и последующих международных договоренностей. Мы настаиваем на том, что судьба Украины и ее граждан сегодня зависит от украинской власти и больше ни от кого. Ключ от мира находится в Киеве, и не воспользоваться им – прямое преступление против украинской государственности и собственного народа.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Источник: zagittya.com.ua