Опрос: В парламент проходят пять партий, лидеры - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Если бы выборы в Верховную Раду проходил в это воскресенье, то "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала бы 18,5% голосов избирателей и стала бы второй по величине политсилой в следующем составе парламента. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 6 по 9 сентября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).
Так, пятипроцентный барьер прошли бы:
"Слуга народа" 20,0%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" 18,5%;
"Европейская солидарность" 16,5%;
"ВО "Батькивщина"" 11,2%;
"Сила и честь" 5,3%.
В ходе исследования было опрошено 3,012 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.