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Опрос: В парламент проходят пять партий, лидеры - "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Если бы выборы в Верховную Раду проходил в это воскресенье, то "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала бы 18,5% голосов избирателей и стала бы второй по величине политсилой в следующем составе парламента. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 6 по 9 сентября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США). 

Так, пятипроцентный барьер прошли бы: 

"Слуга народа" 20,0%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" 18,5%;

"Европейская солидарность" 16,5%;

"ВО "Батькивщина"" 11,2%;

"Сила и честь" 5,3%. 

 В ходе исследования было опрошено 3,012 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).  Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%. 

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