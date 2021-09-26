"Оппозиционная платформа - За жизнь": Власть Зеленского развернула конвейер политического террора в отношении семей оппозиционеров

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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Власть Зеленского не гнушается самых отвратительных методов в борьбе со своими политическими оппонентами, включая давление на родных, близких, нынешних и даже бывших соратников тех, кто осмелился выступить с жесткой критикой действующего режима.

Объявление Службой безопасности Украины подозрения в якобы подделке документов матери Ольги Шарий Алле Бондаренко и журналистке Антонине Белоглазовой (сегодня – журналистка издания Страна.Ua) является очередным актом политических репрессий, который цинично и абсолютно бездоказательно, по откровенно надуманным обвинениям реализуется властью Зеленского.

Очевидное политическое преследование "Партии Шария" – это месть еще одному политическому противнику президента Зеленского за принципиальную гражданскую позицию и активную политическую и информационную деятельность, которая идет вразрез с идеологией государственной лжи, насаждаемой властью Зеленского.

Преследование родных и близких, членов семей тех людей, которые в строгом соответствии с законодательством Украины реализуют свое право на политическую деятельность, отстаивают свои убеждения, стало визитной карточкой режима Зеленского и его окружения наряду с другими методами политической расправы и террора. Складывается впечатление, что Зеленский и его окружение впали в какую-то физиологическую зависимость от репрессий и террора, и требуют их очередную, регулярную дозу, не задумываясь о последствиях своих действий. Однако организаторы и заказчики этих противозаконных и просто аморальных действий власти забыли простую истину: "Что посеешь, то и пожнешь", и конвейер террора неизбежно уничтожит их самих, чему история знает множество примеров.

Преступные действия нынешней украинской власти, в том числе грубое попрание прав русскоязычных и носителей других языков национальных меньшинств, разжигание ненависти и межэтнической вражды, поддержка в этом национал-радикальных движений, уничтожение свободы слова, закрытие независимых СМИ, откровенные политические репрессии переполнили чашу терпения мирового сообщества. Ведущие международные организации, правозащитники и мировые политические деятели день ото дня все более резко озвучивают осуждение происходящего в Украине, выражают обеспокоенность политикой Зеленского, направленной на узурпацию власти и выстраивание диктатуры в нашей стране.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверены, что политические преследования инакомыслящих свидетельствуют об очередном витке репрессий. И им, вне всяких сомнений, будет дана жесткая правовая оценка со стороны международных организаций. Уверены, что мировое сообщество останется той силой, которая способна дать объективную и принципиальную оценку ставшей уже совершенно очевидной преступной деятельности правящего режима, поскольку все правовые институты в Украине, призванные защищать права и интересы граждан, заблокированы и служат исключительно интересам сохранения власти Зеленского, его коррупционным схемам, уничтожению законов, Конституции и правовой системы в целом.

Заявляем, что заказчики и организаторы политических репрессий и незаконных уголовных преследований оппозиционеров и членов их семей должны понести уголовную ответственность за свои преступные действия.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"