"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала больше других парламентских партий для празднования Дня Победы на высоком уровне, - опрос

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

По результатам опроса Агентства стратегического планирования и коммуникаций совместно с американской компанией International Institute for Eastern European Studies (USA), проведенного в период с 22 по 26 мая, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделала больше других партий, представленных в парламенте, для празднования Дня Победы 9 мая на высоком уровне.

Согласно опросу, парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала больше других для празднования Дня Победы 9 мая на высоком уровне. Работу партии поддержали 75,8% опрошенных украинцев.

Далее идет партия "Слуга народа" - 8,7%, за ней "Европейская Солидарность" - 5,3%, ВО "Батькивщина" - 4,1% и "Голос" - 0,9% голосов. 5,2% респондентов затруднились с ответом на заданный вопрос.

Также, согласно опросу, 68,3% опрошенных украинцев считают, что решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от официальных торжеств 9 мая по поводу празднования Дня Победы было неправильным. 20,1% опрошенных такое решение президента поддержали и 11,6% затруднились с ответом.

Кроме того исследователи обратили внимание на то, как изменилось отношение украинцев к празднованию 9 мая - Дня Победы за последние годы. Так, опрос показал, что для 50% опрошенных важность этого дня осталась неизменной, для 23% важность этого праздника увеличилась, 14% затруднились с ответом и для 13% важность праздника снизилась.