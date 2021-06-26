"Оппозиционная платформа - За жизнь": Президент вытирает ноги о Конституцию Украины и бравирует этим перед народом

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Владимир Зеленский вытирает ноги о Конституцию Украины и бравирует этим перед народом. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Приводим его текст дословно:

Конституционный кризис и полное неуважение к букве Основного закона, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности, гарантированных Конституцией Украины, посягательство на основное национальное богатство – землю – все это "достижения" нынешней украинской власти, лицемерно поздравляющей украинцев с Днем Конституции.

Ответственность за это лежит в первую очередь на Президенте Владимире Зеленском, который проводит антиконституционную, антисоциальную и антинародную политику. Этим он совершил предательство интересов украинцев и грубо нарушил статью 3 Конституции Украины "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью". При этом, глава государства на столько уверен в собственной непогрешимости, что в интервью телеканалу "1+1" открыто делает заявления, полностью изобличающие антиконституционный и преступный характер своей власти.

Так, персональные санкции против руководства партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и членов их семей утверждены СНБО и введены в действие указом Президента в нарушение статей 34, 62 Конституции Украины, которыми каждому гарантировано свободное выражение своих взглядов и убеждений и также запрещено ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не доказана в суде. А блокирование работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK – это беспрецедентное нападение на свободу слова, вопиющее преступление в отношении независимых СМИ и нарушение статьи 15 Конституции Украины о запрете цензуры.

Вследствие закрытия трех телеканалов без работы остались 1,5 тыс. их сотрудников, включая журналистов. Еще один телеканал – "Первый независимый" - был отключен от вещания под давлением властей уже через час после начала эфира по требованию СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в руках Президента Зеленского стал инструментом для расправы с политическими оппонентами, подконтрольной главе государства альтернативой судам и правоохранительным органам. В интервью глава государства прямо называет СНБО своим "быстрым инструментом и оружием". То есть, вместо следования законным процедурам и правовым решениям, власти путем ручного управления и с помощью репрессивной машины, коей стал Совет нацбезопасности и обороны, расправляются со всеми, кто представляет угрозу действующему режиму. Зеленский в своем интервью прямо говорит, что они рассматривали 2 варианта: вариант а)изменять законодательство; б) "остановить это" - то есть действовать вопреки законодательству. И Зеленский признается, что он выбрал вариант "б" - вариант беззакония и террора.

Вследствие такой политики с недавних пор СНБО наделен несвойственными ему функциями, чем грубо нарушается статья 107 "Совет национальной безопасности и обороны Украины является координационным органом по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины". Но президент воспринимает его иначе,

Также Зеленский в интервью открыто признает, что, "ведет борьбу с Конституционным судом", а подписав незаконное решение СНБО, он и вовсе "заблокировал действия Конституционного суда". То есть, нарушая закон, уничтожая конституционный порядок в стране, глава государства еще и бравирует этим перед гражданами. При этом беспредел, творимый властью в отношении судей Конституционного суда, уже привел к затяжному конституционному кризису в Украине и стал следствием посягательства на независимость судей, давления на судей Конституционного суда. Фактически, Президент пытается присвоить себе функции судебной ветви власти, хотя, согласно статьи 126 Конституции Украины "Независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины".

А распродажа украинской земли может стать крупнейшей аферой в истории современной Украины. Принятие Верховной Радой Украины под давлением главы государства антиконституционного Закона о так называемом рынке земли, против воли народа лишает украинцев права собственности на землю и ее ресурсы и нарушает статью 13 Конституции о том, что "земля, ее недра, природные ресурсы являются объектами права собственности украинского народа".

В Украине становится обыденностью ущемление прав русскоязычных граждан. Это идет вразрез со статьей 10 Конституции Украины, которой "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование. Попирается норма о равности всех граждан перед законом. В частности, яркий пример тому – попытками введения "правосудия специального назначения", которое должно действовать в отношении участников ООС (ранее АТО).

А лоббируемая Президентом Зеленским идея о возможности полного разрыва контактов с Донбассом, о некой Стене, которой, якобы, возможно отделить часть территории пока еще единой, суверенной Украины – это дикое, вопиющее предательство украинских граждан, преступление против территориальной целостности Украины, закрепленной статьей 132 Конституции "Территориальное устройство Украины основывается на принципах единства и целостности государственной территории, …с учетом их исторических, экономических, географических особенностей, этнических и культурных традиций".

Точно так же, управляемое финансовыми кредиторами и западными политиками украинское правительство давно предало интересы своего народа, нарушив статью 1 "Украина – суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство" и статью 5 Конституции Украины "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ".

Конституция в опасности. Она игнорируется Президентом Зеленским, открыто злоупотребляющим своим служебным положением. И наша главная задача сегодня – защитить Конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в Основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру "зеленой" команды.

Но попытки Президента Зеленского, его окружения и многочисленных западных кураторов узурпировать власть не должны и не могут увенчаться успехом. Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" была и остается основным оппонентом нынешней власти. И мы сделаем все возможное, чтобы понятия "законность", "право" и "конституционные гарантии" не стали пустым звуком, чтобы страна окончательно не потеряла суверенитет и независимость, лежащие в основе Конституции Украины и определяющие основные принципы государственности нашей страны.