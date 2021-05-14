"Оппозиционная платформа - За жизнь": Преследованием Виктора Медведчука власть устанавливает в Украине диктатуру и беззаконие

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Преследованием Виктора Медведчука власть устанавливает в Украине диктатуру и беззаконие. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"План власти отправить за решетку Виктора Медведчука провалился. Уже первые судебные слушания по этому вымышленному "делу" показали, что все так называемые "доказательства" сфальсифицированы, слеплены с множеством нарушений и не имеют под собой никаких фактов.

Ни на один вопрос судьи о наличии доказательств вины Виктора Медведчука прокуроры просто не смогли ответить. Явная пустота обвинений заставила суд отказать во взятии оппозиционного политика под стражу. А мера пресечения в виде "домашнего ареста" является только результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки.

Самое главное, что именно политическая позиция Виктора Медведчука по сути стала единственным аргументом обвинения на этом процессе. Прокуроры не стесняясь заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть доставлен в тюрьму. Репрессии против оппозиции - это единственные аргументы, которые остались у трусливой, дилетантской и обанкротившейся власти.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что организованная властью травля Виктора Медведчука - это явный показатель скачивания Украины к диктатуре. Попытки осудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!

Мы требуем от властей отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против Главы Стратегического и Политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию! Всеми законными методами мы будем защищать от произвола власти наших однопартийцев, украинских граждан, и восстанавливать верховенство права в Украине", - говорится в заявлении.