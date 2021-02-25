"Оппозиционная платформа - За жизнь", несмотря на колоссальное давление власти, остается лидером электоральных симпатий украинцев, - опрос
Почти половина опрошенных поддерживает импичмент президенту, а в президентском опросе на втором месте оказался Петр Порошенко
Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов набрала бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Роботизированные телесистемы", проведенного 20-23 февраля 2021 года.
По итогам опроса в парламент прошли бы 5 партий:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,1%;
"Слуга народа" - 19,6%;
"Европейская солидарность" - 16,9%;
"Батькивщина" - 10,7%.
"Партия Шария" - 5,0%;
"Сила и честь" - 4,2%;
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%;
"За майбутне" - 2,8%;
"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%;
УДАР - 2,0%
ВО "Свобода" - 1,5%
"Гражданская позиция" - 1,4%;
"Голос" - 1,2%;
"Объединение "Самопомощь" - 1,1%;
"Оппозиционный блок" - 1,0%;
"Национальный корпус" - 0,8%;
"Народный фронт" - 0,7%.
Отвечая на вопрос: "ОПЗЖ начала сбор подписей за начало процедуры импичмента в отношении Президента Зеленского. По мнению ОПЗЖ именно Президент Украины допустил распродажу земли, настаивая на принятии соответствующего закона, Каково Ваше отношение к данной инициативе ОПЗЖ?" 43,8% респондентов заявили, что поддерживают эту инициативу.
Кроме того, 45% поддерживают инициативу ОПЗЖ по процедуре импичмента в отношении Президента Зеленского за закрытие оппозиционных телеканалов "Ньюзван", "ЗИК" и "112 Украина".
В президентском рейтинге нынешний глава государства набрал 18,7% голосов респондентов. На втором месте - Петр Порошенко - 16,5%.
Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 20 - 23 февраля 2021 года. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.
Статистическая погрешность исследования: +/- 2,8%.