"Оппозиционная платформа - За жизнь", несмотря на колоссальное давление власти, остается лидером электоральных симпатий украинцев, - опрос

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Почти половина опрошенных поддерживает импичмент президенту, а в президентском опросе на втором месте оказался Петр Порошенко

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов набрала бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией "Роботизированные телесистемы", проведенного 20-23 февраля 2021 года.

По итогам опроса в парламент прошли бы 5 партий:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 23,1%;

"Слуга народа" - 19,6%;

"Европейская солидарность" - 16,9%;

"Батькивщина" - 10,7%.

"Партия Шария" - 5,0%;

RTS



Рейтинг других политсил распределился следующим образом:

"Сила и честь" - 4,2%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%;

"За майбутне" - 2,8%;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%;

УДАР - 2,0%

ВО "Свобода" - 1,5%

"Гражданская позиция" - 1,4%;

"Голос" - 1,2%;

"Объединение "Самопомощь" - 1,1%;

"Оппозиционный блок" - 1,0%;

"Национальный корпус" - 0,8%;

"Народный фронт" - 0,7%.

Отвечая на вопрос: "ОПЗЖ начала сбор подписей за начало процедуры импичмента в отношении Президента Зеленского. По мнению ОПЗЖ именно Президент Украины допустил распродажу земли, настаивая на принятии соответствующего закона, Каково Ваше отношение к данной инициативе ОПЗЖ?" 43,8% респондентов заявили, что поддерживают эту инициативу.

RTS

Кроме того, 45% поддерживают инициативу ОПЗЖ по процедуре импичмента в отношении Президента Зеленского за закрытие оппозиционных телеканалов "Ньюзван", "ЗИК" и "112 Украина".

RTS

RTS

В президентском рейтинге нынешний глава государства набрал 18,7% голосов респондентов. На втором месте - Петр Порошенко - 16,5%.

RTS

Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 20 - 23 февраля 2021 года. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.

Статистическая погрешность исследования: +/- 2,8%.