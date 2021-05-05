"Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа" лидируют в парламентских рейтингах, - соцопрос РТС

Верховная Рада

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в это воскресенье, лидерами парламентских рейтингов стали "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года.

Пятипроцентный барьер преодолели бы, и, соответственно, попали в парламент, четыре партии:

"Слуга народа" - 22,1%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,3%

"Европейская солидарность" - 15,9%

"ВО "Батькивщина" - 10,1%

Большинство опрошенных украинцев, а именно, 66,7% считают, что Зеленский для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с Россией обязан провести личную встречу с Путиным. В свою очередь только 23,1% против такой идеи, а 10,2% не смогли ответить на вопрос.

Также 52,9% респондентов поддерживают идею проведения личной встречи Зеленского с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По их мнению, это послужит возвращению Донбасса и восстановлению мира. При этом 25,9% опрошенных выступают против таких переговоров, а 21,2% вообще затрудняются с ответом на данный вопрос.

В этом же контексте большая половина населения страны, а именно 53,6% уверены, что для восстановления мира и возвращения Донбасса Украине нужно выполнять Минские соглашения. Всего 16,6% респондентов считают, что от них нужно отказаться, а 29,8% затрудняются с ответом.

В условиях пандемии коронавируса украинцы уверены, что украинская власть поступила неправильно, когда отказалась от производства вакцины "Спутник V" на предприятии в Харькове, о чем с президентом РФ Владимиром Путиным договорился лидер Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Так думают 67,7 опрошенных украинцев. Напротив всего лишь 21,9% респондентов поддерживают действия властей, а 10,4% не могут ответить на вопрос.

Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие более 3 000 респондентов в возрасте 18+ со всех областей Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%.