"Оппозиционная платформа – За жизнь": Зе-власть подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла. Так в эфире одного из украинских политических ток-шоу Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

Уже первые слушания по так называемому "делу Медведчука" показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но представителей режима это не смущает. Они продолжают давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытаются превратить их в политических заложников", – сказано в документе.

В партии подчеркнули, что находясь в эйфории от вседозволенности и безнаказанности, украинская власть скатывается к откровенной диктатуре.

"Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников – подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность", – подчеркнули в политсиле.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти остановить политический террор против оппозиции.

"Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина. Обеспечить политическое урегулирование конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. А не строить планы по превращению украинских граждан, оппозиции в заложников курса на продолжение противостояния", – добавили в партии.