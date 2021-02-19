"Оппозиционная платформа – За жизнь": Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Введение санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко – это репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Приводим его текст дословно:

Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением Совета национальной безопасности и обороны, в нарушение Конституции и законов Украины, принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на главу Политсовета и председателя Стратегического совета "Оппозицонной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк.

Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует.

Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, которые попали под санкции, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ранее, 2 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.