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"Оппозиционная платформа – За жизнь": Власть, распродающая национальные богатства, должна быть отправлена в отставку

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть, которая не может обеспечить развитие страны, пренебрегает мнением граждан и распродает национальные богатства, должна быть немедленно отправлена в отставку. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", размещенном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Бездарная и безграмотная власть превратилась в главную угрозу для будущего страны и украинского народа. В обмен на очередную кредитную дозу она готова поступиться национальным суверенитетом, пускать с молотка отечественные стратегические предприятия, торговать украинскими черноземами.

Под будущую распродажу земли правительство уже набирает кредиты. По сообщениям СМИ, в проспекте эмиссии недавно выпущенных еврооблигаций украинское правительство сообщило кредиторам, что с января 2024 года разрешена покупка земли юридическими лицами и увеличен размер земельного надела во владении до 10 тысяч га. Теперь совершенно ясно, зачем парламент принял поправки в земельное законодательство (законопроект №2194), который создал условия для продажи земли иностранцам и хищническому уничтожению украинских черноземов.

Политика кредитов и распродажи национальных богатств, которую проводит нынешняя власть, грозит полностью разорить Украину. Если не остановить земельную аферу власти, через три года украинской землей будут владеть местные лендлорды и иностранные кредиторы. А украинский народ полностью лишится контроля над главным национальным достоянием!

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует остановить аферу с распродажей украинской земли. Обеспечить проведение общенационального референдума по поводу запуска земельного рынка. Без разрешения граждан продавать землю антиконституционно и преступно!

Мы оспорим антинародную "земельную реформу" в Конституционном Суде. А власть, которая не может обеспечить развитие страны, пренебрегает мнением граждан и распродает национальные богатства, должна быть немедленно отправлена в отставку!

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