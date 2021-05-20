"Оппозиционная платформа – За жизнь": Власть продемонстрировала полное презрение к правовым процедурам, преследуя Тараса Козака

Тарас Козак Фото из открытых источников

Выдача судом по ходатайству Службы безопасности Украины разрешения на задержание народного депутата, члена Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который сейчас находится на лечении в Беларуси, является продолжением преступной кампании власти по расправе с политическими оппонентами. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Как отмечается, таким образом власть преследует несколько целей – от политического давления на оппозицию до создания препятствий для защиты в суде интересов полутора тысяч журналистов незаконно запрещенных телеканалов. Также это создает предпосылки для предвзятого рассмотрения вопроса восстановления прав вышеуказанных телевизионных каналов и, следовательно, продолжения политики, направленной на уничтожение свободы слова в Украине.

"Власть незаконно преследует оппозиционных народных депутатов, используя для этого полностью подконтрольную СБУ, руководитель которой, в силу личных связей, реализует план Президента Владимира Зеленского и тех сил, которые осуществляют внешнее управление Украиной. Этот план направлен на уничтожение оппозиции, представляющей единственную реальную опасность для нынешней системы диктатуры, установленной в Украине.

В Украине выстроена целая карательная система политических репрессий. Не понеся ответственности за творимый беспредел, сегодня власть пошла дальше ‒ приняла решение о преследовании еще одного депутата от ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: "В Украине набирают силу политические репрессии. Ведется преследование неугодных политиков, выдвигаются бездоказательные обвинения ‒ нагло и цинично, с использованием самых откровенных манипуляций, подлогов и фальсификаций. Дошло до того, что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано был вынужден заявить, что Украина должна обеспечить надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства по делу Виктора Медведчука. Однако эти призывы Украина цинично и преступно игнорирует. Хотя все процессуальные действия в отношении дел, фигурантами которых являются народные депутаты, должно осуществлять Государственное бюро расследований, власть в очередной раз прибегает к помощи управляемой и подконтрольной ею СБУ, что ставит крест на соблюдении норм Конституции, украинского законодательства и правовых процедур".