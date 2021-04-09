"Оппозиционная платформа – За жизнь": Трусость власти приводит к разгулу радикалов и безнаказанности преступников

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Трусость власти приводит к разгулу радикалов и безнаказанности преступников. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Приводим его текст дословно:

Сегодня осужденные за похищение и пытки человека Сергей Стерненко и Руслан Демчук отпущены под домашний арест. Стоило радикалам устроить шабаш под зданием Офиса президента, и испуганная власть тут же забыла о правосудии и своих обязанностях привлекать к ответственности преступников.

Ежегодно радикалы совершают сотни преступлений: нападают на журналистов, общественных активистов, оппозицию. Они безнаказанно громят редакции независимых СМИ и офисы оппозиционных партий. Участвуют в рейдерских захватах и погромах. Открыто пропагандируют насилие, ксенофобию и нетерпимость. Но нынешняя украинская власть смотрит на это сквозь пальцы.

Свою силу и решимость власть демонстрирует только в отношении законопослушных и порядочных граждан, а радикалов она боится. В крайнем случае - жалуется на их бесчинства с парламентской трибуны. Поэтому преступникам все сходит с рук.

Сейчас радикалы - одна из самых главных угроз для украинской демократии, правового порядка и национальной безопасности. Именно эта проблема должна быть в фокусе внимания СНБО. Украинское общество требует, чтобы власть перестала заискивать перед преступниками и, наконец, навела порядок в стране.