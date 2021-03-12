"Оппозиционная платформа – За жизнь": "Слуги народа" расписались в том, что это они организуют фейковые акции протеста против оппозиции

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" продолжает подвергаться откровенному и циничному давлению со стороны власти Зеленского и его партии "Слуга народа". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Власть Зеленского пытается представить свои фейковые акции как выражение позиции гражданского общества.

Сегодня, 12 марта, под офисом "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" прошла немногочисленная акция. Подобные акции, направленные против оппозиционных сил, проходят регулярно. Несколько дней назад акция-близнец, направленная против "Партии Шария", была проведена у Офиса Президента Украины.

Задолго до появления "протестующих" к офису ОПЗЖ явилась съемочная группа в форменных куртках с надписью "КПК Инфо Ком". КПК ‒ это Общественная организация "Конституционно-правовой конгресс" (ЕГРПОУ 43685366), которую возглавляет Янцен Павел Юрьевич, помощник народного депутата Украины IX созыва Павла Фролова из фракции "Слуга народа".

Эта короткая и неубедительная акция показала только одно: за подобными фейковыми "протестами" против оппозиции стоит отнюдь не широкая общественность, в чем пытается убедить власть, а люди, прямо связанные с провластной партией "Слуга народа".

Для украинцев давно не секрет, что "слуги" готовы на любые шаги, чтобы расправиться со своим главным политическим оппонентом ‒ "Оппозиционной платформой ‒ За жизнь". И тот факт, что в "Слуге народа" вынуждены привлекать к организации и освещению подобных фейковых акций ближайшее окружение своих депутатов, свидетельствует о полном провале политики репрессий и провокаций, проводимой властью, а главное ‒ об отсутствии реальной ее поддержки со стороны украинского общества.