"Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует решение Турции о выходе из Стамбульской конвенции

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует мудрое, своевременное и обоснованное решение президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе государства из числа стран ‒ участниц Стамбульской конвенции. Мы считаем внедрение гендерной идеологии под благим предлогом противодействия насилию над женщинами неприемлемым для традиционных обществ – как христианских, так и мусульманских, передает пресс-служба политсилы.

"Для защиты прав женщин, которых мы все глубоко ценим и уважаем, "нет необходимости искать лекарство снаружи… решение есть в наших традициях и обычаях". Эти мудрые слова в равной степени относятся к турецкому и украинскому обществам", – отметил в своем письме, адресованном господину Эрдогану, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Оппозиционная платформа – За жизнь", как одна из инициаторов создания в Верховной Раде Украины межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья", последовательно и активно проводит политику защиты традиционных семейных ценностей, общих для наших народов, и ради этого в том числе противодействует ратификации Стамбульской конвенции.

"Мы прекрасно понимаем, что сама цель этого подготовленного адептами ЛГБТ-идеологии документа в реальности не имеет ничего общего с борьбой против насилия над женщинами. Под красивыми лозунгами защиты прекрасного пола (Стамбульская конвенция – Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием) скрываются опасные для самих основ общественной жизни Украины, Турции и других стран положения и идеи", – говорится в письме.