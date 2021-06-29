"Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила китайский народ со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинская политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравляет дружественный китайский народ со 100-летним юбилеем Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Эта знаменательная для крупнейшей партии мира дата особенно значима сегодня на фоне тех исторических достижений, которых добилась и продолжает добиваться Поднебесная под руководством Коммунистической партии Китая во всех сферах – будь то экономика, социальная политика или сфера международных отношений", – сказано в поздравлении.

Там отмечено, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно выступает за углубление стратегического партнерства Украины и Китайской Народной Республики.

"Такое сотрудничество продолжается уже 10 лет. Но, к огромному нашему сожалению, оно разрушается украинской властью: ее популистская риторика о свободном рынке с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах. Так произошло с предприятием "Мотор Сич". Кроме того, украинская власть, массово и систематически ущемляя конституционные права русскоязычных граждан и национальных меньшинств в целом, позволяет себе окончательно терять лицо, непрофессионально и безосновательно вмешиваясь во внутренние дела Китая. Очевидно, что это делается в интересах западных хозяев нынешней украинской власти, напуганных растущей мощью КНР, и совершенно не отображает позицию украинских граждан", – отметили в партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь", как политическая сила, развивающая партнерские отношения с Коммунистической партией Китая, выражает надежду, что такая провокационная, конфликтная политика, проводимая нынешней украинской властью и проявляющаяся при решении большинства как внутриполитических, так и внешнеполитических вопросов, не приведет к ухудшению отношений между украинским и китайским народами.

"Наша партия подтверждает свою неизменную позицию о значимости доверительного двустороннего диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, а также непрерывного укрепления дружбы двух народов и по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая поздравляет Китайскую Народную Республику и желает дальнейших побед и свершений во всех сферах", – добавили в партии.