"Оппозиционная платформа – За жизнь": Меркель, Путин и Макрон "потеряли" Зеленского

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает согласовывать с Берлином и Парижем проведение совместной видеоконференции президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Президента Франции Эмманюэля Макрона.

В ходе этой конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Донбассе, а также другие темы. "В планах… нет разговора с Зеленским", в том числе и в этом формате. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Фактическое исключение украинского президента из клуба лидеров государств, ведущих переговоры на высшем уровне, является закономерным итогом невыполнения Киевом Минских соглашений, отказа от реализации договоренностей "нормандской четверки", зафиксированных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года.

Однако тем, что определяет отношение к Зеленскому со стороны мировых лидеров, стали практика выстраивания полицейского государства, уничтожение СМИ и свободы слова, закрытие телеканалов и сайтов, внесудебная расправа над своими согражданами по политическим мотивам, рейдерские захваты и передел собственности, проводимые Советом национальной безопасности и обороны и вводимые в действие указами Президента Украины. Это происходит на фоне заигрывания с ультранационалистическими, фашистскими организациями и делает Зеленского нежелательным участником встреч лидеров сильнейших держав планеты даже по вопросам, напрямую касающимся Украины. Причем Россия, Германия и Франция являются не единственными и даже не первыми лидерами мировых держав, игнорирующими существование Зеленского.

Так, президент Соединенных Штатов Америки пригласил лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина на саммит по изменению климата, где будут лидеры 40 стран. Зеленский ‒ президент страны, делавшей громкие заявления о декарбонизации, использовании ГТС для транспортировки водорода в ЕС и закупающей электроэнергию у производителей по рыночно не обоснованному "зеленому тарифу", ‒ в число приглашенных на климатический саммит не попал.