"Оппозиционная платформа – За жизнь": Блокирование сотен сайтов – новый шаг власти на пути узурпации и наступления на свободу слова в Украине

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Блокирование сотен сайтов – новый шаг власти на пути узурпации и наступления на свободу слова в Украине. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Приводим его текст дословно:

Официальный Киев продолжает наступление на свободу слова. Игнорируя нормы законов и права, украинская власть отшлифовывает схему вопиющего вмешательства в работу средств массовой информации и атаки на неугодные СМИ. После запрета на вещание трем независимым телеканалам, после блокировки телеграм-каналов сегодня жертвой расправы стали 426 (!) интернет-сайтов. В их числе крупнейшие всеукраинские и региональные информационные сайты, популярная во всем мире веб-площадка "Живой журнал", известные иностранные медиаресурсы. Отдельные представители власти пытаются представить это как досадное недоразумение, но на фоне незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, введения незаконных санкций против народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также членов их семей разговоры о случайности выглядят нелепо и неубедительно.

Власть пошла уже апробированным на блокировке телеграм-каналов путем: суд принял решение "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурсов", что фактически означает для провайдеров обязанность закрыть доступ к сотням сайтов.

Столь демонстративное и беспрецедентное наступление на свободу слова свидетельствует лишь об одном – власть подтвердила свое намерение продолжать попрание основных демократических ценностей. Борьба с неугодными СМИ, со свободой слова со стороны официального Киева будет продолжена. Власть объявляет войну всем, кто не согласен с официальной линией, с политикой правящей политсилы. Инакомыслие будет подавляться всеми доступными власти способами, без оглядки на законность таких действий, а это возмутительное решение, без сомнения, отработка технологии, проверка реакции общества, запугивание независимых СМИ, которое теперь в Украине возведено в ранг государственной политики. Завтра такая же участь может постигнуть любое из изданий, телеканалов или интернет-ресурсов.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против функционирования государственной карательной машины. Мы призываем гражданское общество выступить единым фронтом в защиту свободы слова, в защиту права украинцев на доступ к объективной, всесторонней информации. Мы категорически осуждаем давление власти на СМИ и требуем немедленно отказаться от практики затыкать рот всем тем, кто имеет смелость выступить против беззакония, творящегося в стране.