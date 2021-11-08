ОП стремится создать в ТКГ новую подгруппу: В чем ее назначение

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров Фото из открытых источников

Она займется возвращением неподконтрольных участков вдоль Донбасса

Офис президента Украины стремится создать новую рабочую подгруппу в Трехсторонней контактной группе. В рамках минской переговорной площадки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга.

"Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над увольнением лиц и открытие КПВВ. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей", - отметил он.

При этом Никифоров подчеркнул, что создание этой рабочей подгруппы зависит от позиции российских представителей в Трехсторонней контактной группе.

"Если Россия признает минские договоренности, то должна согласиться, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты "Минска", - добавил пресс-секретарь президента.

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Как сообщалось ранее, вице-премьер–министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с 10 ноября планирует присоединиться к работе Трехсторонней контактной группы.

По ее словам, она имеет договоренности с президентом Украины.