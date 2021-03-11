ООН о запрете ZIK, "112 Украина" и NewsOne: Это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине

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Решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, "112 Украина" и ZiK может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает "Радио Свобода".

"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", – сказала Матильда Богнер, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы в свою очередь расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

После чего 26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Однако под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира.