"Они душат народ": Украинцы высказались о рынке земли, кредитах МВФ и преследовании Медведчука

Украинская земля agropravda.com

Огороды пока не будут, а вот паи и все земельные наделы за пределами села обложат налогом. "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал, на какие уступки сельчанам решила пойти власть в скандальном законопроекте №5600. В частности, в проекте "О введении новых налогов" нет решения про налогообложение приусадебных участков, но если их площадь не превышает 50 соток. Если же земли больше или она вообще за пределами села, то платить уже придется, потому что "слуги народа" считают, что сельчане настолько богатые, что должны платить налог в размере 4% от размера нормативной оценки земли. Не является ли это способом принуждения к продаже паев за бесценок? Украинцы в передаче "Чуємо кожного" поделились мнением на этот счет.

"Вполне может быть, что решения власти направлены на то, чтобы "задурно" завладеть участками земли... Люди не будут иметь денег на оплату налога и поэтому будут продавать землю. Такое вполне может быть... Душат народ, пока совсем не задушат. Но что тут поделаешь, кто при власти, тот и пан", – поделились мнением жители Ивано-Франковска и Киева.

"Это уже длится 30 лет, к сожалению, и нынешняя власть у нас тоже ничего не улучшает... Земля эта наша, и она не должна никому больше принадлежать, как украинскому народу. А она идет за границу... Будут засылаться команды, и будут людей заставлять продавать землю. Придут ребята, скажут: "Так, давай, вот так вот будет". А землю нельзя продавать ни в коем случае!" – высказались жители Киева и Лисичанска.

Одобрим все что угодно, лишь бы денег дали. Прошлую неделю парламентское монобольшинство посвятило, кроме всего прочего, утверждения законопроектов, которые требует от Киева Международный валютный фонд. В частности, "слуги народа" в турборежиме усилили независимость Национального банка, учитывая то, что в самом НБУ просили этого не делать. На Банковой уже даже заявили о сумме, которую хотели бы получить. Речь идет о 1,5 миллиарда долларов. Накануне Дня Независимости Украина получила от МВФ бесповоротную помощь почти в 3 миллиарда. И тут возникает вопрос: куда эти деньги пропадают так, что простые украинцы этого не замечают? Украинцы выразили свои домыслы по этому вопросу.

"Их (деньги. – Ред.) воруют, они не доходят. Помните, нам давали деньги на тесты от коронавируса? Куда они ушли? Вроде пустили деньги на асфальт, так там же маленькие участки дороги делают, а тратят миллиарды... В нашей стране экономические преступления – это часть политики, увы... О нас никто не заботится, совсем. Насмехаются только над нами и больше ничего, правда. Очень обидно... Не могу точно сказать, куда они эти деньги девают. Народу должно стать лучше в конце концов. Для этого же деньги и выделяются, чтобы народу лучше было жить... Разве будет лучше для простых людей? Нет, не будет", – высказались жители Лисичанска, Ивано-Франковска, Киева и Харькова.