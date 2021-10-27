Олег Волошин: Виктор Медведчук в 2014 году сделал то, что сейчас должна сделать нынешняя власть, чтобы спасти украинцев от холодной зимы

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Вместо решения глобальных проблем в стране власть занимается тем, чем ей удобно: иллюзорным возвращением Крыма, разжиганием межнациональной ненависти, политическим преследованием председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Но все это не поможет дать тепло и электричество в дома украинцев. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

"Если Зеленскому нравится заниматься Крымом, который все равно не вернется в Украину, – занимайся. А я считаю, что сейчас другие вопросы важнее, чем Крым. И так во всем: за чужой счет какие-то пропагандистские кампании, какая-то ерунда. Венедиктова получает зарплату за что? За то, что она коррупционеров ловит? Нет. За то, что она Медведчука пытается в тюрьму посадить. У народа, даже у тех, кто не любит Медведчука, ну объективно, от того, что его пытаются посадить в тюрьму, тепло в батареях появится? Или ненависть к России помогает в розетках электричество создавать?" – отметил Волошин.

Парламентарий подчеркнул: по сути, Виктора Медведчука сейчас судят за то, что в 2014‒2015 годах он сделал именно то, что должна была бы сейчас сделать для украинцев нынешняя власть.

"За то, что Медведчук в 2014‒2015 годах по поручению Порошенко не допустил, чтобы украинцы остались без тепла в такую страшную зиму тогда, ему орден надо дать, а не в тюрьму сажать. Посмотрим, как они этой зимой поползут в ОРДЛО просить уголь. Или мы просто будем сидеть замерзать патриотически. Меня мой патриотизм нагревать батареи не научил, может, кто-то умеет, я не знаю", – сказал народный депутат.

Также Олег Волошин отметил, что заявленная Зеленским борьба с олигархами, является такой же иллюзией, как и остальные действия власти.

"Какая борьба с олигархами? По какому принципу? Коломойский, Ахметов, Пинчук – это олигархи. А Зеленский или Павлюк, который таможню курирует, у них во фракции сидит, или Веревский, который командует группой депутатов, принимающих вместе с большинством решения, и при этом мультимиллионер – они и есть олигархи", – констатировал политик.

В заключение он добавил, что так называемая борьба с олигархами только провоцирует в обществе ненависть к успешным, богатым людям, а на самом деле избавляться надо от тех, кто, пользуясь своими деньгами, искривляет государственную политику.