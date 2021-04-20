Олег Волошин в ПАСЕ поднял проблему дискриминационной политики украинских властей по отношению к языковым правам нацменьшинств

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин в составе украинской делегации в принял участие в апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит в эти дни в Страсбурге, и поднял в своем выступлении проблему дискриминационной политики украинских властей по отношению к языковым правам национальных меньшинств. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Уже восемь лет правительство за правительством в Украине одно за другим навязывают не культурное разнообразие в нашей стране, а унификацию и ассимиляцию. Они пытаются построить такое общество, в котором открыто можно говорить на одном языке и исповедовать одну идеологию, а именно националистическую.

Приведу лишь один небольшой пример. В рамках работы ПАСЕ русский является одним из рабочих языков. Поэтому я могу выступать на русском здесь, в Ассамблее, но, к сожалению, у меня нет права делать это в украинском парламенте. Каждый раз, когда я начинаю говорить по-русски, спикер парламента выключает мне микрофон под давлением националистических настроений. А ведь это язык, который знает почти каждый в Украине или, по крайней мере, каждый второй считает своим родным. Так почему же русский язык в Страсбурге приемлем, а в Киеве – нет?" - отметил парламентарий.

Важно, по окончанию дебатов Ассамблеей была принята резолюция, в которой защита культурных, этнических и языковых прав национальных меньшинств признана краеугольным камнем системы защиты прав человека в Европе и одной из основ сохранения плюралистических и инклюзивных демократий.

Напомним, что Парламентская ассамблея является одним из двух главных уставных органов Совета Европы и представляет интересы основных политических партий, существующих в государствах-членах Организации. Созданная в 1949 году, ПАСЕ стала первым европейским парламентским форумом в истории нашего континента и включает делегации 47 национальных парламентов. Ассамблея имеет консультативные функции, ее деятельность направлена на объединение Европы, защиту индивидуальных прав и парламентской демократии, стандартизацию социальной и правовой политики государств-членов Совета Европы.

На повестке дня текущей сессии ПАСЕ, которая проходит с 19 по 22 апреля в гибридном формате, в том числе: выступления президента Молдовы Майи Санду, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Европейского парламента Давида Сассоли, а также рассмотрение актуальных вопросов, таких как правовые последствия и обеспечение основоположных прав человека на фоне внедрения паспортов вакцинации, защита прав людей с хроническими и неизлечимыми болезнями, борьба с проблемой социальной несправедливости в налогообложении, а также обеспечение прав людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, в Европе.