Олег Волошин: Украинцы, которые голосовали за Зеленского, хотят детей воспитывать, на работу ходить, отпуск планировать, а не воевать с Россией

ОПЗЖ

В сложившейся ситуации Российской Федерации не нужны никакие конфликты. Кроме того, большинство украинцев, в первую очередь те, кто голосовал в 2019 году за Владимира Зеленского, не хотят ни готовиться к войне, ни слышать о постоянной угрозе вторжения. Об этом в эфире программы "Украинский формат" на канале UkrLive заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Нардеп уверен, что милитаристская риторика действующей власти уже утомила украинцев.

"Люди, которые постоянно, так сказать, "чистят оружие" и на словах постоянно готовятся к войне с Россией, они и так Зеленского не любили, а вот те, кто его поддерживал – они как раз не хотят "чистить оружие". Они хотят детей воспитывать, на работу ходить, отпуск планировать, а не воевать с Россией. И когда на фоне тарифов и всего остального власть выходит и говорит, что еще и к войне нужно готовиться, люди скажут: "Да идите вы к черту". Никто в очередь в военкомат не выстроится, я уверен", – считает Волошин.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что Россия готовится к активным боевым действиям или агрессии.

"Очевидно, что при таких ценах на газ, на уголь, на нефть на мировых рынках России не надо никаких конфликтов. Она и так уже выиграла. Россия зарабатывает огромные деньги, зарабатывает на Западе. Сложилась ситуация, в которой время играет на Москву", – отметил Олег Волошин.