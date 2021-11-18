Олег Волошин: Ситуация с беженцами на польско-белорусской границе – это театр абсурда

ОПЗЖ

То, что мы сейчас наблюдаем на польско-белорусской границе, – это театр абсурда. И если бы в этой ситуации не фигурировали Россия и Беларусь, то не было бы такого ажиотажа с этими беженцами. Об этом в эфире программы "Украинский формат" на канале UkrLive заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Парламентарий подчеркнул, что беженцы пытаются прорваться не только в Польшу, но другие страны не поступают с этими людьми так, как польские военные.

"Вся трагедия, разворачивающаяся с этими несчастными беженцами из Ирака и других стран на границе Беларуси и Польши, – это театр абсурда. В Италии, Испании, той же Франции ежедневно высаживаются сотни, бывает и тысячи незаконных мигрантов, беженцев из Африки, которые переплывают Средиземное море. Там их просто отлавливают и централизованно отправляют обратно, и то, такие действия называли фашизмом. Тут же поляки действительно ведут себя как фашисты", – сказал Волошин.

Политик уверен, что такое внимание к этому вопросу приковано исключительно потому, что с этой ситуацией хотят связать Россию.

"Я уверен, что если бы такие же иракцы ломились в Евросоюз с территории Турции, к примеру, и если бы там не фигурировал Лукашенко и Россия сзади не маячила, то ничего бы не было… Это полный бред: вы сначала пускаете в одну только Германию 500 тысяч сирийских беженцев в 2015 году, а в 2021-м вы 3 тысячи иракских беженцев не готовы принять. Вот это, конечно, показало, что никаких ценностей в Евросоюзе не осталось", – констатировал народный депутат.