Олег Ширяев: Винница стала 12-м регионом, где открылась ячейка "Патриотов – За жизнь"

Олег Ширяев 057.ua

Филиалы Гражданского движения "Патриоты – За жизнь" появятся во всех областных и районных центрах, организация открыта для всех, кто выступает против беспредела и разгула преступности. Об этом региональный руководитель движения "Патриоты – За жизнь" Олег Ширяев заявил в пятницу в Виннице.

"Сегодня в Виннице мы открываем ячейку нашей организации. Мы новая организация, это 12-я наша ячейка. Это часть нашей стратегии, мы запланировали открыть наши филиалы во всех областных, а далее и в районных центрах. Мы намерены вести общественную деятельность, доносить людям нашу позицию, а также культивировать порядок, спорт и здоровый образ жизни", - сказал он.

Олег Ширяев отметил, что основными направлениями деятельности организации в регионах являются развитие спорта, защита ветеранов, защита права людей разговаривать на русском языке, отстаивание прав и свобод украинцев.

"Почему я пришёл в "Патриоты – За жизнь"? Лично я устал от того беспредела, который творится в нашей стране, устал от того, что на улицах нашей страны – небезопасно. Мы являемся движением, которое выступает против того, чтобы на наших улицах был разгул преступности, против рейдерства всяких псевдопатриотов, против распространения наркотиков, убийства нашей молодёжи. У нас чёткая, понятная позиция", - подчеркнул он.

Олег Ширяет также отметил, что в день открытия ячейки к движению присоединились более 50-ти винничан.